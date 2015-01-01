فلسطين: شهيد و56 مصابا إثر اعتداء الاحتلال على مشاركي "مسيرة العودة"

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، باستشهاد الشاب أحمد محمد عبدالله القرا (23 عامًا)، متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في البطن، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.





وكان 56 مواطناً فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة، عصر الجمعة، منها 38 بالرصاص الحي، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية في جمعة "لاجئ لبنان".





وأفادت وزارة الصحة في غزة، بإصابة 56 شخصاً، بينهم 38 بالرصاص الحي، و22 طفلا و3 سيدات.





وأوضحت الوزارة، أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة للخدمات الطبية بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط شرق غزة.





وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة، والحشد الكبير في فعاليات الجمعة الـ67 من المسيرات، تحت عنوان "جمعة لاجئي لبنان".





وحذّرت الهيئة من استمرار الاحتلال إطلاق النار على المُتظاهرين شرقي القطاع، لافتةً إلى أنّ ذلك سيجر إلى جولة تصعيد جديدة، مُحملةً الاحتلال تداعيات سياساته تجاه القطاع والفلسطينيين في الضفة المحتلة، وأنّ فصائل المقاومة لن تصمت طويلاً على هذه السياسات والاعتداءات.