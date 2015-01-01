عاجل.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة داخل فيلا "النني"

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كشفت مصادر بمديرية أمن الغربية، عن أن الجثة التي عثر عليها داخل فيلا مملوكة لـ"محمد النني" لاعب المنتخب الوطني والمحترف بالدوري الإنجليزي، هى لشخص بائع متجول "سريح" حاول سرقة كابلات كهرباء نحاسية من داخل الفيلا فمات صعقا وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.



وأكدت المصادر، أنه لا توجد شبهة جنائية فى الحادث كون كاميرات المراقبة المحيطة بموقع فيلا "النني" كشفت عن وجود علامات صعق كهربائي فى أجزاء متفرقة من الجثة والتى تعرضت للتحلل والتعفن عقب الوفاة خلال 5 أيام الأخيرة حسب ما رصد فى المعاينة الأولية للنيابة العامة.



كان المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قرر مساء أمس الجمعة، تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة والأدلة الجنائية تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر وبرئاسة المستشار محمود عويس مدير نيابة أول المحلة لمعاينة موقع العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا عائلة "محمد النني " لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي الأرسنال الإنجليزي.