ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أونلاين YALLA PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر (جول هازارد العالمي) BEIN MATCH تابع لايف ريال مدريد

السبت 27/يوليه/2019 - 01:57 ص
أونلاين YALLA PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر (جول هازارد العالمي) BEIN MATCH تابع لايف ريال مدريد
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة نارية بين ريال مدريد وجاره اللدود أتليتكو مدريد، في "ديربي مدريد" ولكن في إطار ودي، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، وذلك في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وتنطلق المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، علي أرضية ملعب "ميتلايف" في نيويورك، وستذاع المباراة على القناة الرسمية لنادي ريال مدريد (RMTV)، ويمكنكم متابعة بث مباشر للمواجهة النارية بين قطبي "مدريد" عبر روابط البث على موقعنا.

ريال مدريد خاض مباراتين في بطولة كأس الأبطال الدولية، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ في المباراة الأولي بنتيجة 3-1، بينما تفوق على ارسنال الإنجليزي في المباراة الثانية بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بينما خاض أتليتكو مدريد مواجهة وحيدة ضد ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي وفاز 5-4 بركلات الترجيح.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
01:30
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
-
x
12:00
-
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا