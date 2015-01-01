"إهمال أم انشغال".. نجوم لم يودعهم "الزعيم" آخرهم فاروق الفيشاوي





"المسرح لا يعوقه القبر"، كلمات أطلقها الفنان الكبير عادل إمام، أثناء حديثه عن الفنان الراحل مصطفى متولي، وسؤاله عن استبدال الأخير بالممثل محمد أبو داود، في أحد عروض مسرحية "بودي جارد"، وعدم إلغاء العروض عقب وفاة "متولي" متأثراً بأزمة قلبية مفاجأة، وذلك عبر حديثه في برنامج "yes I am famous".





كلمات الزعيم عادل إمام، أوضحت رؤيته الفاصلة بين المواقف الإنسانية والعمل الواجب احترامه، مؤكداً خلال حديثه بالبرنامج أن تذكرة المسرح بمثابة "عقد" مبرم بين الممثل والمشاهد، وقد جاء هذا التبرير بعد سنوات من رحيل الفنان مصطفى متولي، الذي جمعتهما علاقة صداقة وعمل وهو زوج شقيقة الزعيم أيضاً.





تلقت الفنانة يسرا، العزاء في والدتها التي وافتها المنية منذ أيام، ووسط حضور كثيف من نجوم الفن لمواساتها، تغيب عادل إمام عن حضور الجنازة والعزاء، بالرغم من الصداقة القوية بينهما وعلاقة العمل التي امتدت لسنوات، وأثمرت عن أفلام هامة عاشت في ذاكرة السينما المصرية.





تصرف عادل إمام، تجاه يسرا جاء عقب غيابه عن المشاركة في جنازة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي اكتفى بنعيه عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير"، بالرغم من صداقتهما الطويلة واشتراكهما في عدد من الأعمال الفنية الناجحة.





وفي عام 2015، تزامنت وفاة الفنان سامي العدل مع الفنان العالمي عمر الشريف شريك النجاح في فيلم "حسن ومرقص"، وتغيب الزعيم عن عزائه بالرغم من حرصه على حضور جنازة "العدل" قبل أيام، وهو نفس الأمر الذي فعله مع صديق عمره الفنان الراحل سعيد صالح، عندما تغيب عن جنازته، مبرراً الأمر بعدم وجوده في القاهرة.





انتقادات كبيرة طالت الزعيم عادل إمام، بسبب غيابه عن حضور جنازة الفنان الكبير أحمد زكي عام 2005، وأكد الزعيم وقتها أن الغياب جاء بسبب تواجده في دبي لتصوير فيلمه "السفارة في العمارة"، واعتقد الكثيرون أن غياب الزعيم كان مقصوداً، ويعود للخلافات التي نشبت بينه وبين أحمد زكي طوال مشوارهما الفني.





غياب الزعيم عن وداع بعض القامات الفنية داخل الوسط الفني، لم يكن أكثر غرابة من تجاهل المشاركة في جنازة أو عزاء أصدقائه المقربين فنياً وإنسانياً، ومنهم الفنان يوسف داود الذي جمعته صداقة قوية بالزعيم، بحسب تصريحات ابنة الأول، والفنانان سعيد عبد الغني ومحمود الجندي اللذان اكتفى الزعيم بنعيهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".







