كورة لايف HAZARD GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS المفتوحة
السبت 27/يوليه/2019 - 01:47 ص
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يخوض نادي ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مواجهة إسبانية خالصة ضد أتلتيكو مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال وذلك صباح اليوم السبت 27/7/2019.
وستنطلق مباراة ريال مدريد مع أتلتيكو اليوم السبت في تمام الساعة الـ 3:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ2:00 بتوقيت القاهرة والـ4:00 بتوقيت أبو ظبي وذلك على ملعب ميتلايف ستاديوم.
وستكون مباراة الفريقين مذاعة عبر البث المباشر على قناة ريال مدريد الرسمية، وكان الملكي قد خاض المباراة الماضية ضد آرسنال وانتهى الوقت الأصلي بنتية 2-2 بينما فاز الأبيض بركلات الترجيح 3-2.
وخاض ريال مدريد مباراة صعبة أمام بايرن ميونيخ وانتهت بفوز البافاري بنتيجة 3-1، بينما يدخل الملكي مباراة اليوم ضد أتلتيكو مفتقداً خدمات جناحه أسينسيو بعد إصابته بالرباط الصليبي.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم بدون تقطيع، يلا لايف رابط ماتش ريال مدريد اليوم.
وستنطلق مباراة ريال مدريد مع أتلتيكو اليوم السبت في تمام الساعة الـ 3:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ2:00 بتوقيت القاهرة والـ4:00 بتوقيت أبو ظبي وذلك على ملعب ميتلايف ستاديوم.
وستكون مباراة الفريقين مذاعة عبر البث المباشر على قناة ريال مدريد الرسمية، وكان الملكي قد خاض المباراة الماضية ضد آرسنال وانتهى الوقت الأصلي بنتية 2-2 بينما فاز الأبيض بركلات الترجيح 3-2.
وخاض ريال مدريد مباراة صعبة أمام بايرن ميونيخ وانتهت بفوز البافاري بنتيجة 3-1، بينما يدخل الملكي مباراة اليوم ضد أتلتيكو مفتقداً خدمات جناحه أسينسيو بعد إصابته بالرباط الصليبي.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم بدون تقطيع، يلا لايف رابط ماتش ريال مدريد اليوم.
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