الإعلان التشويقي لـ"أولاد رزق2" يحصد مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي (فيديو)
السبت 27/يوليه/2019 - 01:31 ص
Advertisements
Advertisements
تصدر الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد رزق 2"، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قبل أن يتراجع مؤخرًا عدة مراكز حيث اقترب بشدة من تسجيل من مليون ونصف المليون مشاهدة في وقت قياسي.
وحصد الفيلم عددًا ضخمًا من التعليقات الإيجابية للجمهور من بينها: "عودة ـساطير السينما المصرية أولاد رزق 2"، " السينما المصرية اتطورت"، " الفيلم ده هيكسر الدنيا"، " الفيلم ده هيودي أحمد عز في حته تانية".
وحصد البرومو المركز الأول بقائمة تريند يوتيوب فور طرحه بيوتيوب في 22 يوليو الجاري.
وظهر خلال البرومو أبطال العمل، أحمد عز، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، وغيرهم.
هذا ومن المقرر أن يشارك في سباق عيد الأضحى المقبل.
وتدور أحداثه بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالأبتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
فيلم "ولاد رزق 2"، يشارك في بطولته مع كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح، وغيرهم من النجوم وتأليف صلاح الجيهني واخراج طارق العريان.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- الإعلان التشويقي لـ"الديزل" يقترب من مليون مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)
- تعرف على عدد مشاهدات الإعلان التشويقي لـ"الديزل" عبر يوتيوب (فيديو)
- الإعلان التشويقي لـ"هوجان" يقترب من مليون مشاهدة (فيديو)
- 100 ألف مشاهدة للإعلان التشويقي لـ"العاصوف" للنجم السعودي ناصر القصبي (فيديو)
- ملايين المشاهدات للإعلان التشويقي لـ "Frozen 2" في وقت قياسي (فيديو)
- الإعلان التشويقي لأغنية محمد رمضان الجديدة "بابا" لمحمد رمضان يحصد مشاهدات قياسية (فيديو)
- 30 مليون مشاهدة للإعلان التشويقي لفيلم "Jumanji 2" (فيديو)
- أكثر من 16 مليون مشاهدة يحصدها الإعلان التشويقي لـ "Top Gun: Maverick"
- الإعلان التشويقي لـ "أولاد رزق 2" يقترب من مليون مشاهدة (فيديو)
- تعليقات إيجابية للجمهور على تريلر "أولاد رزق 2"