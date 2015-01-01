يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV
السبت 27/يوليه/2019 - 01:37 ص
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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 27 - 7 - 2019 kora live في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية المقامة حاليًا بالولايات المُتحدة الأمريكية، تابع مباراة الريال وأتلتيكو في البث المباشر لـ bein sports الرياضية وقناة ريال مدريد الرسمية على الموقع الرسمي للنادي الملكي، كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد Hzazrd.
وكان ريال مدريد قد خسر في أولي مبارياته في كاس الابطال أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز في المباراة الثانية على آرسنال بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيجية بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل بين الفريقين 2-2، وشهدت تلك المباراة تعرض ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري.
أونلاين REAL TV مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية ومتعددة عبر البث المباشر لقناة ريال مدريد تي في، رابط يوتيوب سريع لمتابعة مباراة ريال مدريد مباشرة اليوم في كأس الأبطال الدولية، YALLA SHOOT بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد الآن.
وكان ريال مدريد قد خسر في أولي مبارياته في كاس الابطال أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز في المباراة الثانية على آرسنال بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيجية بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل بين الفريقين 2-2، وشهدت تلك المباراة تعرض ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري.
أونلاين REAL TV مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية ومتعددة عبر البث المباشر لقناة ريال مدريد تي في، رابط يوتيوب سريع لمتابعة مباراة ريال مدريد مباشرة اليوم في كأس الأبطال الدولية، YALLA SHOOT بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد الآن.
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