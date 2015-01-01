يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 27 - 7 - 2019 kora live في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية المقامة حاليًا بالولايات المُتحدة الأمريكية، تابع مباراة الريال وأتلتيكو في البث المباشر لـ bein sport

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وكان ريال مدريد قد خسر في أولي مبارياته في كاس الابطال أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز في المباراة الثانية على آرسنال بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيجية بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل بين الفريقين 2-2، وشهدت تلك المباراة تعرض ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري.