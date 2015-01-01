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عاجل.. إغلاق جناحي شركتين بمعرض الأهرام العقاري بعد مشاجرة دامية

السبت 27/يوليه/2019 - 01:16 ص
عاجل.. إغلاق جناحي شركتين بمعرض الأهرام العقاري بعد مشاجرة دامية
معرض الأهرام العقاري
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أعلنت إدارة المعارض بوكالة الأهرام للإعلان، تفاصيل مساء أمس الجمعة، المشاجرة بين شركتين من الشركات المشاركة بالمعرض وهما شركة إيدج القابضة وشركة نيكست هوم.

وقالت إدارة المعارض بوكالة الأهرام للإعلان، إن سبب المشاجرة هو التكالب على العملاء بعيدًا عن الانضباط والسلوك الحضاري، وقد أغلقت إدارة المعرض جناحي الشركتين وحررت محضرا بالواقعة في قسم الشرطة.

ولفتت إلى أنه سيتم استئناف العمل في المعرض اليوم السبت، في مواعيده الرسمية وفق البرنامج المحدد سلفا مع احتفاظ وكالة الأهرام للإعلان بكافة الحقوق القانونية تجاه المتسبب في الخطأ.
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