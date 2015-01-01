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الزمالك يستقر على عودة نجم الفريق

السبت 27/يوليه/2019 - 01:21 ص
الزمالك يستقر على عودة نجم الفريق
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رامي بشاي
 
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استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عودة النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وطالب رئيس الزمالك نجله بعقد جلسة مع اللاعب النيجيري من اجل الاتفاق على عودته مرة آخرى لصفوف الفريق، وذلك تحسبا لرحيل طارق حامد إلى احد دوريات الخليج.


ومن المقرر ان يعقد امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك جلسة خلال الايام القليلة المقبلة مع النيجيري معروف يوسف، حيث أصبح مصير المغربي خالد بوطيب في خطر بعد وجود نية داخل مجلس الإدارة للتعاقد مع مهاجم سوبر قبل انطلاق الموسم الجديد.

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