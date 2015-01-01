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مفاجأة.. فشل انتقال جون آنطوي للزمالك

السبت 27/يوليه/2019 - 01:18 ص
مفاجأة.. فشل انتقال جون آنطوي للزمالك
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هاني عصام
 
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رسميًا| فشل انضمام جون آنتوي إلى الزمالك

تعثرت صفقة الغاني جون آنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة بعدما كان مرشح بقوة للانضمام إلى الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وجاء فشل الصفقة بسبب طلب اللاعب الحصول على مليون و400 ألف يورو وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة نادي الزمالك.

وقام مسئولو المقاصة برد المقابل المادي الخاص بالصفقة اليوم الجمعة بشكل رسمي ليتم غلق الباب على ضم اللاعب.
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