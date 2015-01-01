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عاجل.. مغربي جديد ينضم للزمالك

السبت 27/يوليه/2019 - 01:15 ص
عاجل.. مغربي جديد ينضم للزمالك
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هاني عصام
 
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أتم مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع مهاجم مغربي جديد للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل بعد تعثر ضم الغاني جون آنتوي.


وجاء ضم المهاجم المغربي الجديد في صفقة تبادلية مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق ليتم إعارة الأخير لأحد الأندية المغربية نظير ضم المهاجم المغربي الجديد.


وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع أشرف بن شرقي لتدعيم صفوف الفريق من نادي الهلال السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة.

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