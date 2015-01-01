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خاص.. شروط الإسماعيلي لبيع عواد ومتولي

السبت 27/يوليه/2019 - 01:02 ص
خاص.. شروط الإسماعيلي لبيع عواد ومتولي
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الفجر الرياضي
 
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علم مصدر من داخل نادي الأسماعيلي أن مجلس ادارة الدراويش وافق بالفعل على بيع لاعبي الفريق محمد عواد ومحمود متولي للقطبين دون تحديد، بشرط دفع 20 مليون جنيه وإعارة ثلاث لاعبيين يختارهم الإسماعيلي.

وأضاف المصدر أنه في حالة رفض أي من الأهلي والزمالك هذه الشروط سيتم وقف المفاوضات ومن ثم أنتظام اللاعبيين في مران الفريق.

وفي حالة عدم انتظام اللاعبيين سيتم معاقبتهم ومنعهم من التدريب مع الفريق الأول والتدريب مع الناشئين .  
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