خاص.. شروط الإسماعيلي لبيع عواد ومتولي





وأضاف المصدر أنه في حالة رفض أي من الأهلي والزمالك هذه الشروط سيتم وقف المفاوضات ومن ثم أنتظام اللاعبيين في مران الفريق.





وفي حالة عدم انتظام اللاعبيين سيتم معاقبتهم ومنعهم من التدريب مع الفريق الأول والتدريب مع الناشئين .

علم مصدر من داخل نادي الأسماعيلي أن مجلس ادارة الدراويش وافق بالفعل على بيع لاعبي الفريق محمد عواد ومحمود متولي للقطبين دون تحديد، بشرط دفع 20 مليون جنيه وإعارة ثلاث لاعبيين يختارهم الإسماعيلي.