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ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)

السبت 27/يوليه/2019 - 12:56 ص
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
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نور طلعت - بلال أحمد
 
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أحيت المطربة الشابة ياسمين علي، حفلًا غنائيًا ساهرًا أمس الجمعة، على مسرح أوبرا جامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر بحضور عدد كبير من الجمهور. 

ةأطلت ياسمين علي، على جمهور حفلها في أوبرا جامعة مصر، بفستان وردي طويل، وقدمت للجمهور باقة من أروع أغانيها وأغاني الزمن الجميل. 

من ناحية أخرى حصلت ياسمين علي، على جائزة أفضل صوت مطربة صاعدة من حفل تسلم جائزة الشرق الأوسط للموسيقى "ميما "، والذى يقام سنويًا برعاية مجلة الديرجيست منذ عام 2008.

ياسمين على طرحت، مؤخرا كليب أغنية "فرصة تتغير"، كلمات رمزي بشارة، وألحان يوحنا فيكتور، وتوزيع روميو، والكليب إخراج يوسف رفعت.


ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
ياسمين علي تتألق بحفل أوبرا جامعة مصر (صور)
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