شروط مسابقة الموجهين ومديري ووكلاء المدارس في بني سويف (مستند)

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أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، برئاسة محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حاجتها مسابقة للمعلمين والمعلمات بالمحافظة، لشغل وظائف "موجهين ومديري ووكلاء مدارس" طبقًا للماكن الشاغرة بالمديرية.



ونشرت المديرية، اليوم الجمعة، إعلان إدارة الموارد البشرية الذي يحمل رقم (1) لسنة 2019 على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" موضحًا به الوظائف المطلوبة ومواعيد وآلية التقدم.



إليكم تفاصيل إعلان الوظائف المطلوبة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف ـ حسب الإعلان المنشور:



ـ الوظائف المطلوبة: "موجهين عموم وموجهين اوائل وموجهين إعاقة بمختلف التخصصات، مديري ووكلاء المدارس لجميع المراحل التعليمية العام والفني والتربية الخاصة".



ـ أماكن العمل: العمل بالأماكن الشاغرة بالمديرية على أن تقدم الطلبات وفقًا للإعلان التفصيلي الصادر بديوان مديرية التربية والتعليم ببني سويف.



ـ مواعيد وآلية التقدم: تقدم الطلبات في موعد اقصاه (15) يوم عمل عمل فعلي من تاريخ الإعلان المحدد "الأحد 28 يوليو الجاري" وجميع الشروط المعلنة بالبوابة الإليكترونية لمديرية التربية والتعليم.



