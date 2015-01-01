"وسط البلد" تبهر جمهور الروماني بالإسكندرية (صور)
السبت 27/يوليه/2019 - 12:43 ص
محمود حنفي
Advertisements
Advertisements
واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تألقها في مهرجانها الصيفي الذي يقام بين عبق التاريخ في المسرح الروماني الأثري بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية لتقف الاثار والأعمده الرومانيه بنسقها المتفرده شاهدًا وحارسًا علي عظمة الفنون والجمهور المصري الذي أنار المسرح الروماني منذ انطلاق فعاليات المهرجان.
وأحيا الليلة الخامسة فريق وسط البلد الذي ظهر في تناغم وتناسق وقدم مجموعة متميزة من أغانيهم الخاصة التي أبهرت الجمهور وتفاعل معها وحققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها ""قربيلى، وسط البلد، انتيكا، هيلاهوب، سيلفي، مجنون، اتكلمى، بإمكان , شمس النهار" وغيرها.
يذكر ان وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد ان خلق لون موسيقى جديد ، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك فى بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- ماجدة الرومي تحيي حفل غنائي في تونس.. الليلة
- الجمهور التونسي يستقبل ماجدة الرومي بالورود (صور)
- نسمة عبد العزيز تبهر جمهورها بـ"أكدب عليك" في حفها بالأوبرا (صور)
- شروتي حسن تبهر الجمهور بالساري الهندي (صور)
- غالية بن علي تبهر جمهور الرومانى فى مهرجان الأوبرا بالإسكندرية (صور)
- راندا البحيري تبهر جمهورها بصورة في طفولتها
- هاني شاكر يهدي جمهور حفله بالإسكندرية أغنيته الجديدة "وعد مني"
- اليوم.. فرقة "وسط البلد" على المسرح الروماني بالإسكندرية