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"وسط البلد" تبهر جمهور الروماني بالإسكندرية (صور)

السبت 27/يوليه/2019 - 12:43 ص
وسط البلد تبهر جمهور الروماني بالإسكندرية (صور)
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محمود حنفي
 
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واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تألقها في مهرجانها الصيفي الذي يقام بين عبق التاريخ في المسرح الروماني الأثري بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية لتقف الاثار والأعمده الرومانيه بنسقها المتفرده شاهدًا وحارسًا علي عظمة الفنون والجمهور المصري الذي أنار المسرح الروماني منذ انطلاق فعاليات المهرجان.

وأحيا الليلة الخامسة فريق وسط البلد الذي ظهر في تناغم وتناسق وقدم مجموعة متميزة من أغانيهم الخاصة التي أبهرت الجمهور وتفاعل معها وحققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها ""قربيلى، وسط البلد، انتيكا، هيلاهوب، سيلفي، مجنون، اتكلمى، بإمكان , شمس النهار" وغيرها.
 
يذكر ان وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد ان خلق لون موسيقى جديد ، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك فى بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية.

"وسط البلد" تبهر جمهور الروماني بالإسكندرية (صور)
"وسط البلد" تبهر جمهور الروماني بالإسكندرية (صور)
"وسط البلد" تبهر جمهور الروماني بالإسكندرية (صور)
"وسط البلد" تبهر جمهور الروماني بالإسكندرية (صور)
"وسط البلد" تبهر جمهور الروماني بالإسكندرية (صور)
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