نشرة حوادث "الفجر": استعجال تقرير طفلة دار السلام المغتصبة.. وأمن القاهرة يسيطر على مشاجرة دامية
السبت 27/يوليه/2019 - 12:41 ص
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الاخبار:
استعجال تقرير الطب الشرعي لـ "طفلة" دار السلام المغتصبة
استبعاد جامعية من الترشح لمنصب رئيس قسم لسابق معاقبتها تأديبيا
مجلس الدولة يقر بعدم أحقية الموظف المحبوس احتياطيا في صرف نصف راتبه حال براءته
أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة نشبت بين عاملين داخل معرض بمدينة نصر
ضبط 3915 مخالفة مرورية و16 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات
نجا من الموت بمعجزة".. عاطل يمزق جسد سائق توكتوك لسرقته بالنزهة
استعجال تقرير الطب الشرعي لـ "طفلة" دار السلام المغتصبة
استبعاد جامعية من الترشح لمنصب رئيس قسم لسابق معاقبتها تأديبيا
مجلس الدولة يقر بعدم أحقية الموظف المحبوس احتياطيا في صرف نصف راتبه حال براءته
أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة نشبت بين عاملين داخل معرض بمدينة نصر
ضبط 3915 مخالفة مرورية و16 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات
نجا من الموت بمعجزة".. عاطل يمزق جسد سائق توكتوك لسرقته بالنزهة
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