ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نشرة حوادث "الفجر": استعجال تقرير طفلة دار السلام المغتصبة.. وأمن القاهرة يسيطر على مشاجرة دامية

السبت 27/يوليه/2019 - 12:41 ص
نشرة حوادث الفجر: استعجال تقرير طفلة دار السلام المغتصبة.. وأمن القاهرة يسيطر على مشاجرة دامية
نشرة حوادث الفجر
Advertisements
طباعة
إيريني صفوت
 
Advertisements
شهد الشارع المصري اليوم، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الاخبار:

استعجال تقرير الطب الشرعي لـ "طفلة" دار السلام المغتصبة

استبعاد جامعية من الترشح لمنصب رئيس قسم لسابق معاقبتها تأديبيا

مجلس الدولة يقر بعدم أحقية الموظف المحبوس احتياطيا في صرف نصف راتبه حال براءته

أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة نشبت بين عاملين داخل معرض بمدينة نصر

ضبط 3915 مخالفة مرورية و16 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

نجا من الموت بمعجزة".. عاطل يمزق جسد سائق توكتوك لسرقته بالنزهة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
01:30
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
-
x
12:00
-
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا