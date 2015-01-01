محمد منير يستحوذ على المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب
السبت 27/يوليه/2019 - 12:21 ص
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استحوذ الكينج محمد منير، على المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب، وذلك بعد نجاج أعنيتة الجديدة "مهموم" في حصد النجاح.
واستاعطت الأغنية في أقل من 24 ساعة منذ طرحها في الاقتراب من تحقيق نصف مليون مشاهدة.
والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية، منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل.
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