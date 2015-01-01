محمد منير يستحوذ على المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب





واستاعطت الأغنية في أقل من 24 ساعة منذ طرحها في الاقتراب من تحقيق نصف مليون مشاهدة.







والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.