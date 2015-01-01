مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم مروع بالقليوبية

Advertisements

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سياره نقل على طريق شبرا - بنها الحر باتجاه القاهرة،وتم نقل المصابين والمتوفيين لمستشفي بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية،إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علي طريق "شبرا - بنها" الحر بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين والمتوفيان لمستشفى بنها الجامعي، وجارِ رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

