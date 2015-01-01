مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم مروع بالقليوبية
السبت 27/يوليه/2019 - 01:34 ص
محمد نبيل
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سياره نقل على طريق شبرا - بنها الحر باتجاه القاهرة،وتم نقل المصابين والمتوفيين لمستشفي بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية،إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علي طريق "شبرا - بنها" الحر بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين والمتوفيان لمستشفى بنها الجامعي، وجارِ رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية،إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علي طريق "شبرا - بنها" الحر بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين والمتوفيان لمستشفى بنها الجامعي، وجارِ رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.
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