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مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم مروع بالقليوبية

السبت 27/يوليه/2019 - 01:34 ص
مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم مروع بالقليوبية
حادث تصادم مروع
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محمد نبيل
 
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سياره نقل على طريق شبرا - بنها الحر باتجاه القاهرة،وتم نقل المصابين والمتوفيين لمستشفي بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية،إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علي طريق "شبرا - بنها" الحر بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين والمتوفيان لمستشفى بنها الجامعي، وجارِ رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.
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