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مفاجأة.. الشناوي يطلب الرحيل عن صفوف الأهلي

السبت 27/يوليه/2019 - 12:26 ص
مفاجأة.. الشناوي يطلب الرحيل عن صفوف الأهلي
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محمد الصو
 
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دخل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مفاوضات مع إدارة ناديه للرحيل عن صفوف الفريق للإحتراف الخارجي، بالموسم الجديد.

ويحاول الحارس الدولي، إقناع ناديه بالرحيل في حال وصول عرض مناسب للنادي وله، خاصة أنه يطمح للإحتراف الخارجي لإكتساب الخبرات.

وكانت تقارير ربطت حارس الأهلي بمفاوضات على المستوى الأوروبي أبرزها أستون فيلا الإنجليزي، بعد ظهور بمستوى رائع خلال بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

ورفض مسؤولي الأهلي، فكرة رحيل اللاعب بالفترة الحالية باعتباره أحد أعمدة وكباتن الفريق، خاصة أن الفريق يطمح لحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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