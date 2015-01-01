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استعجال تقرير الطب الشرعي لـ "طفلة" دار السلام المغتصبة

السبت 27/يوليه/2019 - 12:15 ص
استعجال تقرير الطب الشرعي لـ طفلة دار السلام المغتصبة
اغتصاب - صورة أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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استعجلت النيابة العامة بدار السلام تقرير الطب الشرعي بشأن طفلة اغتصبها طالب جامعي.

وكشف المستشار حسن خليل، وكيل نيابة دار السلام، عن أن المتهم "م.خ" 21 سنة، طالب جامعي، اغتصب المجني عليها "م.ع " 14 سنة، نجلة زوجة عمه بالعين محل سكن عمه، وذلك كرها عنها حال استغلاله لعدم تواجد عمه وزوجته بالشقة.

وأشارت التحقيقات، إلى ان المتهم كرر الاعتداء الجنسى ثلاث مرات سابقة، وكان ذلك بإرادة المجنى عليها، حيث دخلت المجنى عليها فى علاقة عاطفية مع المتهم عقب إقناعه لها بأنه يحبها، وأنه يرغب فى الزواج منه وحل المشكلة.

وقررت الطفلة أخبار والدتها عقب مرور فترة وذلك خشية افتضاح أمرها، وذهبت بها للكشف عليها لتجد أن نجلتها هتك عرضها، ووأبلغت والد الطفلة الذى حرر محضر بالواقعة.
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