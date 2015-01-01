محمد رمضان يكشف عن أحيائه حفلة غنائية

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو له من الحفل الغنائي الذي أحياه منذ فترة.





وعلق "رمضان"، على مقطع الفيديو الذي قام بنشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "قريبا هعلن عن ميعاد ومكان الحفلة القادمة.. ثقة فى الله نجاح أقوى حفله فى مصر".





وأشعل الثنائى "الأسطورة والمعلم" منصات السوشيال ميديا بالعديد من المقاطع المقتطفة من الكليب الذى يبلغ مدته أكثر من 7 دقائق، محققاً أكثر من مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات الإيجابية عبر الكليب.



