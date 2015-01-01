فتحي إمبابي: دراستي للهندسة ساعدتني في كتابة الروايات

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تحدث الروائي الكبير فتحي إمبابي، عن احلامه في مرحلة الطفولة وتطلعاته قديما حيث قال: "كان حلمي بأن أصبح طيارًا وذلك بعد هزيمة 1967، للدفاع عن مصر".



وأضاف إمبابي، خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية TeN، أنه لم ينجح في الكشف الطبي بسبب إصابته بعمى الألوان، ولذلك توجه لكلية الهندسة فيما بعد، حيث ساعدته في تركيبه كروائي لأنها تقدم القدرة على البناء، وهو ما يحتاجه الرواية، مشيرا إلى أن عمله كمهندس ساعده في السفر والاطلاع على العالم، وهو ما جعله يرى المجتمع بشكل رأسي.



وأوضح: "عملي بالهندسة منحني حرية ألا أنتظر مكسبًا ماليًا من الكتابة، حيث أصبحت حرًا ولا أعتمد على الدخل من الكتابة لأنها لا تدر دخلًا".

