فتحي إمبابي: استبعدت 75% من رواية "مراعي القتل" عند إعادة الكتابة

Advertisements

تحدث الروائي فتحي إمبابي، عن مشواره الفني، مشيرًا إن سؤال الهوية هو أهم ما شغله في مشروعه الروائي.



وأضاف إمبابي، خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية TeN، أن مسألة التخيل مهمة جدًا بالنسبة للروائي كي يكون قادرا ليفتح آفاقًا أعلى من اللحظة الراهنة.



وأوضح أنه يعتبر رواية "نهر السماء" من أهم أعماله، وهي الرواية الثانية له، التي بحث فيها عن أزمة 1967، وتعلم فيها، واكتشف خلالها أن مصر تحكم بالعبيد منذ 600 سنة.



وتابع " رواية مراعي القتل من أحب الروايات إلى قلبي أيضًا، واستغرقت 17 سنة في كتابتها، وهي الكتاب الأول الذي حاولت فيه، وتمت كتابتها على مراحل وعندما قمت بإعادة الكتابة استبعدت حوالي 75% من أصلها، بشعور طاغي ومختلف".

