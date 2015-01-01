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أستاذ آثار: حضارتنا عمرها 13 ألف سنة

السبت 27/يوليه/2019 - 12:49 ص
أستاذ آثار: حضارتنا عمرها 13 ألف سنة
الدكتور أحمد بدران
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، إنه لا يوجد ما يسمى باللغة الهيروغليفية، ولكن اسمها اللغة المصرية القديمة، لافتًا إلى أن هناك المزيد من الأخطاء بخصوص ذلك.

وأوضح بدران خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" على فضائية TeN، أن هذه اللغة كتبت بأربع خطوط، ومنها الخط الديموطيقي، والخط القبطي، والعرب هم من أطلقوا الخط القبطي ووصفوه بهذه الكلمة.

وأكد أن الخط المصري تميز بظهوره وقت البطالمة، وكتب في أول الأمر بالخط اليوناني، وتمت ترجمتها بالخط المصري القديم، إذ تم التعامل معها كلغة ثانية.

وأشار إلى أن بعض الأبحاث الجديدة أظهرت أن الحضارة المصرية عمرها 13 ألف سنة، وليست 7 آلاف سنة فقط، لافتًا إلى أن الإنسان المصري له باع طويل في التعامل مع الحضارة وتأسيسها.
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