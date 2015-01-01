محمد فؤاد: أحمد الحجار ملاك على الأرض
السبت 27/يوليه/2019 - 02:40 ص
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال الفنان محمد فؤاد، إن الفنان أحمد الحجار، يعتبر ملاكًا على الأرض، لافتًا إلى أن البيئة التي نشأ فيها لها أثر كبير عليه وعلى تكوينه.
وتابع فؤاد في مداخلة مع برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية TeN، أن عائلة الحجار الفنية لديها أصل فني، وأنه يعتبر واحدًا من أهم وأبرز الفنانين في مصر وذلك على مدار سنوات طويلة.
وأكد فؤاد أن كل فنانين مصر يقدرون قيمة ومكانة الفنان أحمد الحجار، الذي كان له دور في نجاحه خلال مشواره الفني.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- 7 فنانين هم الأشهر على الساحة بدأوا حياتهم الفنية كومبارس صامت.. أحدهم ظهر بقفاه
- تعليق ناري من محمد صبحي على أغنية محمد رمضان "انا مافيا"
- غدا.. انطلاق برنامج "المساء مع قصواء" على قناة "TeN"
- محمد صبحي يرفض تقديم جزء جديد من "ونيس".. لهذا السبب
- محمد صبحي: المساواة بين الرجل والمرأة "معركة خاسرة"
- 5 مسلسلات و20 برنامجا.. "الفجر الفني" ينشر الخريطة الكاملة لقناة TeN في رمضان
- فتوح أحمد: ليالي الحلمية فتحت للجميع أبواب النجاح
- أحمد الحجار: "كنت أخاف من الغناء أمام أبي وأخي"