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محمد فؤاد: أحمد الحجار ملاك على الأرض

السبت 27/يوليه/2019 - 02:40 ص
محمد فؤاد: أحمد الحجار ملاك على الأرض
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داليا الحسين
 
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قال الفنان محمد فؤاد، إن الفنان أحمد الحجار، يعتبر ملاكًا على الأرض، لافتًا إلى أن البيئة التي نشأ فيها لها أثر كبير عليه وعلى تكوينه.

وتابع فؤاد في مداخلة مع برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية TeN، أن عائلة الحجار الفنية لديها أصل فني، وأنه يعتبر واحدًا من أهم وأبرز الفنانين في مصر وذلك على مدار سنوات طويلة.

وأكد فؤاد أن كل فنانين مصر يقدرون قيمة ومكانة الفنان أحمد الحجار، الذي كان له دور في نجاحه خلال مشواره الفني.


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