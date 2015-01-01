أحمد الحجار: "كنت أخاف من الغناء أمام أبي وأخي"







وأوضح الحجار خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "TeN"، أنه عزف أغنية يا "مسهرني" لأول مرة في حياته وذلك عندما كان في الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه كان يتعلم من دروس والده لأبيه.



وتابع الحجار: "سمعني علي الحجار للمرة الأولى، وشجعني للغاية، عندما سمع لحني الأول، وأذكر وقتها أنه كان يستعد للخروج من المنزل لكنه نسى المشوار تمامًا وانشغل معي، وهو ما شجعني على الاستمرار لأني أثق في علي جدًا".







قال الفنان أحمد الحجار، إنه لم يكن يستطيع الغناء أمام أبيه وشقيقه الفنان علي الحجار، بسبب احترامه لهما وأنه يعتبرهما قامتين كبيرتين للغاية.