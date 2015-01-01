"الموسيقى" تتسبب في اشتباكات دامية بين شركتين بأحد المعارض (فيديو)

شهد معرض عقاري مقام بمدينة نصر، مشاجرة ضخمة بين شركتين مشاركتين في المعرض، بسبب خلاف موظفي التسويق في الشركتين على عميل.





وأكد مصدر أمني في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن مشادة بين موظفي البيع في الشركتين بسبب صوت الموسيقى العالي والخلاف على أحد العملاء ، تطورت إلى سب ثم إلى الضرب، موضحًا أن المشاجرة نتج عنها تحطيم أجنحة المعرض.



