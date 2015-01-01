شكوى سعودية ضد نادي سيفاس سبور التركي.. والسبب مفاجأة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن إنهاء نادي ضمك السعودي، الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، لإجراءاته القانونية، لتقديم شكوى ضد نادي سيفاس سبور التركي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي ضمك ينوي التقدم بشكوى ضد النادي التركي، بسبب تقديمه لعرضيين رسميين لثنائي الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي جورجي فيليبي، والسنغالي أبو بكر سار، مستغلاً عدم تسلم اللاعبين مقدم عقديهما.





واختتمت الصحيفة، أن النادي تعاقد مع اللاعبان في يونيو الماضي، ولكن لم يتم تسديد مقدم العقود بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي لعدم تسلمه مكافأة الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.