ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط 2688 سيارة مخالفة لأماكن وقوف ذوي الإعاقة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:47 م
ضبط 2688 سيارة مخالفة لأماكن وقوف ذوي الإعاقة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أسفرت الحملة الميدانية لإدارات المرور، بمختلف مناطق المملكة، عن ضبط 2688 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

Advertisements
المزيد عن: مخالفات سيارات ذوي الاعاقة المرور أماكن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
01:30
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
-
x
12:00
-
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا