ضبط 2688 سيارة مخالفة لأماكن وقوف ذوي الإعاقة
الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:47 م
الفجر السعودي
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أسفرت الحملة الميدانية لإدارات المرور، بمختلف مناطق المملكة، عن ضبط 2688 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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