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نايف العصيمي يكشف تفاصيل الفعاليات الترفيهية في "موسم الطائف"

السبت 27/يوليه/2019 - 02:37 ص
نايف العصيمي يكشف تفاصيل الفعاليات الترفيهية في موسم الطائف
موسم الحج
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هدى عبدالرازق
 
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قال نايف العصيمي، المتحدث الرسمي لموسم الطائف، إن موسم الطائف هو أحد مواسم السعودية السياحية، موضحًا أن مواسم السعودية هى مبادرة تهدف إلى إبراز المواقع السياحية في المملكة.

وأشار "العصيمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع جودة الحياة لدى المواطن السعودي، منوها بأن موسم الطائف ينطلق في 1 أغسطس حتى 31 من نفس الشهر تحت شعار "تعالى غير جو".

وأضاف أن الطائف تشتهر بنوع من الورد، وسيضم موسم الطائف عدة فعاليات منها سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، مؤكدا أن هدفنا من موسم الطائف هو ادراج الطائف كوجهة سياحية عربية.
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