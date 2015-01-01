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أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة نشبت بين عاملين داخل معرض بمدينة نصر

السبت 27/يوليه/2019 - 12:15 ص
أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة نشبت بين عاملين داخل معرض بمدينة نصر
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هبة عبد الحفيظ
 
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سيطرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، على مشاجرة نشبت بين عدد من العاملين داخل أحد المعارض بمدينة نصر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة داخل معرض لعدد من الشركات بدائرة قسم شرطة ثاني مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن مشادة كلامية بين عدد من ممثلى الشركات على عميل تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر وتم تحطيم عدد من الكراسي والطاولات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
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