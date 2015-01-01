البنك الدولي يعزي تونس في وفاة "السبسي".. ويؤكد على استمرار الدعم
الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:33 م
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أكّدت مجموعة البنك الدولي استمرار دعمها لتونس حتى تسير على نهج الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لتحقيق التنمية الشاملة لجميع التونسيين والتونسيات.
وجاء هذا التأكيد في رسالة تعزية وجهها نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، فريد بلحاج، الجمعة، الى رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر تضمنت "أصدق التعازي والمواساة لتونس شعبا وحكومة ولعائلة الرئيس قائد السبسي".
وجاء في نص الرّسالة "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة سيادة رئيس الجمهورية التونسية محمد الباجي قائد السبسي وإن وفاته "لا تعد خسارة لتونس وحدها بل للمنطقة ككل".
وأضافت الرسالة " لقد نذر الرئيس الراحل حياته خدمة لبلده وقاد تونس نحو بر الآمان والاستقرار ولعب دورا محورياً في بناء أسس تونس الحديثة بحنكة سياسية ومن خلال مقاربة ديموقراطية بناءة"
وساهم قائد السبسي، وفق نص الرسالة ، " في مدّ جسور التعاون مع تونس على الصعيدين الاقليمي والدولي وأرسى شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية لا سيما مع مجموعة البنك الدولي".
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