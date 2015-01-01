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أديب عن توضيح محرز موقفه من رئيس الوزراء: "الراجل انشغل"

السبت 27/يوليه/2019 - 12:45 ص
أديب عن توضيح محرز موقفه من رئيس الوزراء: الراجل انشغل
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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علق الإعلامي عمرو أديب، على نفي اللاعب الجزائري خلال حوار صحفي تجاهله مصافحة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تسلم كأس بطولة الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف أخذ أكبر من حجمه.

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن رد محرز على الواقعة أمر جيد، حيث أن اللاعب أكد أنه لم يتعمد عدم مصافحة رئيس الوزراء، وأكد أنه ليس لديه مشكلة مع الشعب المصري.

وأوضح أن محرز لو يقصد تجاهل رئيس الوزراء كان صرح بذلك، وكان يمكنه عدم الرد على السؤال خلال الحوار الصحفي، متابعا: "الراجل انشغل هى دي الحكاية".
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