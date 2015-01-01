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زيدان يعلق على بديل أسينسيو ورحيل نجمي ريال مدريد

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:36 م
زيدان يعلق على بديل أسينسيو ورحيل نجمي ريال مدريد
زيدان
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأنه لا يفكر في الوقت الحالي في بديل محتمل لماركو أسينسيو كما رفض التحدث عن احتمالات رحيل جيمس رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد وجاريث بيل إلى الدوري الصيني.

 

وقال زيدان في تصريحات صحفية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد مساء الجمعة في نيوجرسي بالولايات المتحدة في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية : "تأثرنا جميعا بإصابة أسينسيو، نشعر بالأسف الشديد من أجله، اللاعبون قدموا له الدعم والحب لكنه يعاني من إصابة خطيرة وأتمنى أن يعود أكثر قوة. كانت هناك أمور جيدة في المباراة أمام آرسنال لكن إصابة أسينسيو شكلت أمرا سيئا".

 

وأضاف : "إصابة اسينسيو ألقت بظلالها على كل شيء في المباراة لكنني لا أفكر الآن بشأن اللاعب الذي سيحل مكانه".

 

ورفض زيدان الحديث عن الصفقات المحتملة تحديدًا بوجبا وأكد أنهم يعملون مع اللاعبين المتواجدين بالفريق وأنهم بعد المباراة سيعودون إلى مدريد ويفكرون بشأن المباراة الأولى في الدوري.

 

وعن الرحيل المحتمل لجيمس رودريجيز، اختتم زيدان تصريحاته قائلا : "رودريجيز ؟ إنه أمر يخص النادي وليس بيدي. بيل؟ إنه هنا ولا يزال لاعبا بالفريق".

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