غرق سفينة إيرانية قرب سواحل أذربيجان (صور)
الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:33 م
وكالات
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تعرضت سفينة الشحن الإيرانية "شاباهيان"، للغرق قرب سواحل أذربيجان، اليوم الجمعة، وتمكن خفر السواحل من إنقاذ طاقمها المكون من 9 أشخاص، بعدما تلقى إشارات طلب النجدة من السفينة.
وقالت قوات حرس السواحل الأذربيجانية إن سفينة شحن إيرانية تحمل اسم "شاباهيان"، غرقت بالقرب من ميناء "لينكوران"، حيث تلقت إشارات تطلب النجدة من السفينة.
وتوجهت مروحيات تابعة لوزارة الطوارئ وسفينة لخفر السواحل إلى المكان الذي توجد فيه السفينة.
وكانت الوكالة البحرية الأذربيجانية، قد أعلنت أن سفينة شحن إيرانية تعرضت لحادث بالقرب من ميناء لانكاران، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.
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