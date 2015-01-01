جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية (صور)



وياتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تمكنت جمارك مطار سوهاج الدولي برئاسة عمر أحمد سليمان مدير جمرك مطار سوهاج من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة إير كايرو رقم 214 القادمة من عمان إشتبه عمر عمر أحمد سليمان مدير الجمرك فى الراكب م. ع. ف أردني الجنسيهوبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبيه تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفيوتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة xray بمعرفة احمد السمنجي مأمور الفحص تحت اشراف حسن ابوكريشه مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمه ذات كثافات أكدت الإشتباهوبالعرض على عمر أحمد سليمان مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة التفتيش الراكب من ممدوح عبد الشافي رئيس القسم وأبو زيد خلف ورندا محمد ودعاء خليل مأموري الجمارك.وبفتح الطرود تبين وجود 1000 أمبول للتطعيم البيطرى محظور استيرادها مخفاة بين طيات الملابس، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 350 ألف جنيه.وقرر يوسف محمد علي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2019 والعرض على النيابه العامه بجرجا.