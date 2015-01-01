محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي الجنسية في العجوزة اليوم

تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته





وكانت المحكمة قررت التأجيل لجلسة اليوم لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم بالجلسة السابقة لدواعي امنية





تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبدالجواد.





وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، عن أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية .. حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين اتمام المخطط الإجرامي.



