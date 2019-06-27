ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدولار اليوم السبت 27-6-2019 طبقا لآخر تحديثات البنوك المصرية

السبت 27/يوليه/2019 - 12:03 ص
سعر الدولار اليوم السبت 27-6-2019 طبقا لآخر تحديثات البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم السبت
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
سيطرت العطلة الاسبوعية على تعاملات سعر الدولار فى مصر، مما دفعها إلى الاستقرار اليوم السبت 27-7-2019، وسجل سعرالدولاراليوم نفس معدلاتها السابقة، وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019، مسجلاً 16.54 للشراء و16.64 للبيع.

وطبقًا لموقع الدولار لايف، سجل سعر الدولار اعلى سعر للشراء أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، بينما في البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم. 
 


وتحرص "الفجر" على متابعة تحركات سعرالدولار اليوم في مصر طبقًا لموقع الدولار لايف: 

البنوك المصريةسعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري16.5916.69
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري16.6016.70
سعر الدولار في بنك مصر16.6016.70
سعر الدولار في بنك الإسكندرية16.5816.68
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي16.5716.67
أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي16.6716.76
أسعار الدولار في بنك عودة16.5816.68
يذكر أن سعر الدولار فى مصر، شهد تراجعًا أكثر من جنيه وثلاثين قرشًا منذ بداية العام الحالي.

وتتابع "الفجر" بصورة لحظية أسعار العملات في البنوك المصرية، طبقًا لموقع الدولار لايف والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القراء، ويمكنك متابعة حية لأسعار صرف الدولار واليورو وكافة العملات من هنا 


سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي  16.65 للشراء و 16.75 للبيع

سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي  16.52  للشراء و 16.65 للبيع

سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري
 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.54 للشراء و 16.64 للبيع

 سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.54 للشراء و 16.64 للبيع
Advertisements
المزيد عن: موقع الدولار لايف سعرالدولاراليوم سعر الدولار الدولاراليوم اسعار العملات اسعار الدولار اليوم اخبارالدولار اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
01:30
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
-
x
12:00
-
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا