سعر الدولار اليوم السبت 27-6-2019 طبقا لآخر تحديثات البنوك المصرية

سيطرت العطلة الاسبوعية على تعاملات سعر الدولار فى مصر، مما دفعها إلى الاستقرار اليوم السبت 27-7-2019، وسجل سعرالدولاراليوم نفس معدلاتها السابقة، وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019، مسجلاً 16.54 للشراء و16.64 للبيع.





وطبقًا لموقع الدولار لايف، سجل سعر الدولار اعلى سعر للشراء أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، بينما في البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم.









وتحرص "الفجر" على متابعة تحركات سعرالدولار اليوم في مصر طبقًا لموقع الدولار لايف:





البنوك المصرية سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.59 16.69 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.60 16.70 سعر الدولار في بنك مصر 16.60 16.70 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.58 16.68 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.57 16.67 أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.67 16.76 أسعار الدولار في بنك عودة 16.58 16.68

يذكر أن سعر الدولار فى مصر، شهد تراجعًا أكثر من جنيه وثلاثين قرشًا منذ بداية العام الحالي.

وتتابع "الفجر" بصورة لحظية أسعار العملات في البنوك المصرية، طبقًا لموقع الدولار لايف والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القراء، ويمكنك متابعة حية لأسعار صرف الدولار واليورو وكافة العملات من هنا



