سماع مرافعة النيابة اليوم في محاكمة بديع وآخرين بـ"اقتحام قسم العرب"

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة اعلاميا ب"أحداث قسم شرطة العرب"





وخصصت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة النيابة العامه .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار بسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على .



