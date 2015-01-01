ليلي علوي تقدم واجب العزاء في والدة يسرا(صور)
الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:18 م
يارا احمد - تصوير: عبير أحمد
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رصدت عدسة "الفجر الفني"، عدد من الصور للفنانة ليلي علوي، وانهارت خلال العزاء من البكاء خلال عزاء والدة الفنانة يسرا بمسجد عمر مكرم.
ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة في المستشفى.
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