ليلي علوي تقدم واجب العزاء في والدة يسرا(صور)

رصدت عدسة " الفجر الفني "، عدد من الصور للفنانة ليلي علوي، وانهارت خلال العزاء من البكاء خلال عزاء والدة الفنانة يسرا بمسجد عمر مكرم.





ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة في المستشفى.