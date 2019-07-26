روسيا تضخ الغاز إلى تركيا مطلع العام المقبل
الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:19 م
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كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن ضخ الغاز الروسي إلى تركيا عبر الأنبوب الأول من مشروع "السيل التركي" سيبدأ في مطلع العام القادم.
وأكد نوفاك، في تصريحات نقلها موقع " فيستي" الروسي، أنه من المتوقع البدء في ضخ الغاز بالأنبوب الأول في 1 يناير 2020، والثاني سيكون مرتبطاً ببناء البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز إلى أوروبا.
وقال نوفاك: إن "مشروع توسعة منظومة الغاز في بلغاريا يسير على قدم وساق، وشركة الغاز الروسية غازبروم ووزارة الطاقة البلغارية وقعتا خارطة طريق بهذا الشأن".
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