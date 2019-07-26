عاجل.. محمد عواد في الزمالك (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم الفريق الأول بالإسماعيلي، الحارس محمد عواد داخل نادي الزمالك اليوم الجمعة.

وارتبط اسم محمد عواد بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد إصابة الحارس الأساسي للأبيض محمود عبد الرحيم جنش وغيابه عن المباريات في الفترة المقبلة.





وكان مسئولو الإسماعيلي رفضوا التفريط في عواد خاصة أنه ما زال لاعبا في صفوف الفريق وعقده ممتد حتى عام 2021.