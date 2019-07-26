شركة بترول برازيلية تزود سفينتين إيرانيتين بالوقود بعد قرار محكمة

قال روبرتو كاستيلو برانكو الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروليو برازيليرو في مقابلة مع رويترز، ايوم الجمعة إن الشركة ستمتثل إلى أمر من المحكمة العليا بتزويد سفينتي حبوب إيرانيتين بالوقود رغم بواعث القلق من انتهاك العقوبات الأمريكية.





السفينتان الإيرانيتان عالقتان منذ أسابيع قرب ميناء برازيلي، عاجزتين عن العودة إلى إيران بحمولتهما من الذُرة بعد أن رفضت بتروبراس -الاسم الذي تشتهر به شركة النفط- بيعهما الوقود، متعللة بالعقوبات الأمريكية.