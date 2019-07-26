الدفاع المدني يبدأ تنفيذ خطته للطوارئ بـ17 ألف ضابط وفرد

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني أعمالها ومهامها لموسم حج هذا العام 1440هـ، لتنفيذ برنامجها السنوي ضمن الخطة العامة للطوارئ بالحج، والتي تضم أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية للتعامل مع كافة مهددات السلامة العامة.

وتهدف المديرية العامة للدفاع المدني خلال خطة حج هذا العام، للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا و بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.

ومن جهته، أبدى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما خص به الدفاع المدني من دعم وإمكانيات لتنفيذ خطة متكاملة تضمن بمشيئة الله أداء الحجاج لفريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة.

وأشار الفريق العمرو إلى أن جهود الدفاع المدني ستنصب في المرحلة الأولى من الخطة على الجوانب الوقائية والتأكد من توفر متطلبات وإجراءات السلامة بكافة المواقع، إلى جانب نشر الوعي الوقائي، وذلك بالتأكيد على أهمية الأخذ بمبادئ السلامة وتجنب كافة المخاطر، كما تتناول خطة الدفاع المدني الاستعداد والتهيؤ وإجراء التمارين والتدريب المشترك مع الجهات المعنية الأخرى، وتوزيع خدمات الدفاع المدني بشكل يضمن بمشيئة الله سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة بكل كفاءة.