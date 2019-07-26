أخبار برشلونة اليوم الجمعة: البرسا يحسم مصير فالفيردي والخليفي يصدم بارتاميو بشأن نيمار وتحديد سعر بيع كوتينيو

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 26-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 26-7-2019:





برشلونة يمنح الوقت لميسي لتجديد تعاقده





رفض مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، الضغط على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده بالمرحلة المقبلة.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" أن برشلونة ترغب في تجديد عقد ميسي بعقد طويل الأمد ولكنها في نفس الوقت، ستجعل ميسي هو من يحدد وقت التفاوض لتجديد تعاقده.





وكان ميسي جدد تعاقده الأخير مع برشلونة، خلال عام 2017 الماضي وينتهي 2021 بوجود شرط جزائي قدره 700 مليون يورو.





ناصر الخليفي يصدم رئيس برشلونة بشأن نيمار





كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الجمعة، عن الحديث الذي دار بين جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بشأن نيمار جونيور.





وقالت قناة "Gol" الإسبانية، أن بارتوميو اِتصل بالخليفي وسأله عن نيمار فكان الرد كالآتي: "البرازيلي ليس للبيع".





كما أبلغ رئيس برشلونة نظيره في باريس بأن النادي الكتالوني مهتم بالتعاقد مع نيمار وإنهم يريدون أن يكونوا أول من يعرف ما إذا كان البرازيلي للبيع وتحت أي ظروف.





وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نيمار تلقى وعداً من إدارة النادي الباريسي يسمح له بالرحيل حال وجود عرض مناسب.





وانضم نيمار للعب في صفوف باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة في 2017 بعد دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته 222 مليون يورو.





مدافع برشلونة يقترب من الدوري الياباني





أعلنت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الجمعة، أن المدافع الدولي توماس فيرمايلن، تعاقد مع فيسل كوبي الياباني، لمدة عامين ونصف العام، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.





أفادت صحيفة هيت لايتست نيوز، أن مدافع برشلونة السابق الذي تحرر من عقده في الأول من يوليو (تموز) الحالي: "اجتاز الفحص الطبي الروتيني"، و"زار مركز التدريب" لفريقه المستقبلي الذي يحتل المركز 15 في الدوري.





وأضافت أن فريق فيسل كوبي سيعلن قريباً تعاقده رسمياً مع فيرمايلن (33 عاماً)، بعد رفض الأخير عرض زميله السابق ومواطنه فنسان كومباني، الراحل عن مانشستر سيتي للعودة إلى إندرلخت، وتسلم مهمة الإشراف عليه، إلى جانب مهامه كلاعب.





وسيلعب فيرمايلن في الفريق الياباني الى جانب الاسبانيين لاعب الوسط أندريس إنييستا، والمهاجم دافيد فيا، والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، علماً أن النادي الياباني ضم قبل أيام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان العمري.





ويحتل فيسيل كوبي المركز 15 في الدوري الراهن من أصل 18 نادياً، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر، بعد 20 جولة على بداية الدوري.





بشكل نهائي.. برشلونة يحدد السعر الأخير لبيع نجمه





أبدت إدارة نادي برشلونة استعدادها لبيع نجمها البرازيلي، فيليبي كوتينيو، لكنها لن ترضى بمقابل يقل عن 120 مليون يورو للاستغناء عن خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بحسب ما كشفت اليوم الجمعة صحيفة موندو ديبورتيفو.





أوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في استعادة الاستثمار الذي دفعه لشراء اللاعب الدولي البرازيلي، خاصة وأنه كلف خزينة النادي الكاتالوني 135 مليون يورو.





وبلغت قيمة انتقال كوتينيو لبرشلونة قادماً من "الريدز" 120 مليون يورو، إضافة لـ40 مليون كمتغيرات، دفعت منها 15 مليون يورو حتى الآن.





وتعي إدارة النادي أنه هناك أندية قليلة قادرة على تحمل تكلفة الصفقة، مثل مانشستر يونايتد، والسيتي، وباريس سان جيرمان.





برشلونة يحسم مصير فالفيردي





كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قرر بصورة نهائية حسم مصير المدير الفني للفريق، إرنيستو فالفيردي.





وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن كل من يقف في وجه فالفيردي سوف يطير ... لا أحد يقف في وجه "النملة" حاليا في البارسا.





وأكدت التقارير ان الرئيس جوسيب ماريا بارثوميو يدعم بشكل مطلق المدرب فالفيردي، وحتى بيب سيجورا أحد كبار المسؤولين، والذي لا تربطه علاقة جيدة مع النملة، وقال وداعا اليوم.





برشلونة يقتل أتلتيكو مدريد بسلاح التجاهل





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن في نادي برشلونة الإسباني، ليس لديهم أي قلق من تحركات نادي أتليتيكو مدريد، حول عملية كسر عقد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.





الجدير بالذكر ان الروخي بلانكوس تقدم بشكوى ضد النادي الكتالوني، مطالبًا إياه بدفع 80 مليون يورو إضافيةعلى الـ 120 مليون التي تم دفعها، بحجة أن الإتفاق بين برشلونة وجريزمان تم قبل تخفيض قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون إلى 120 مليون.





ويقولوا في النادي الكاتالوني حول تحركات أتلتيكو: "لا يوجد شيء على الإطلاق، اتليتيكو ليس لديهم أي دليل، ولا يمكنهم فعل أي شيء، وكل ما يقومون به هو عبارة عن نوبة غضب فقط".





نجم برشلونة يقترب من مزاملة "إنييستا" في فيسيل كوبي الياباني





أعلنت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الجمعة، أن المدافع الدولي توماس فيرمايلن، تعاقد مع فيسل كوبي الياباني، لمدة عامين ونصف العام، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.





أفادت صحيفة هيت لايتست نيوز، أن مدافع برشلونة السابق الذي تحرر من عقده في الأول من يوليو الحالي: "اجتاز الفحص الطبي الروتيني"، و"زار مركز التدريب" لفريقه المستقبلي الذي يحتل المركز 15 في الدوري.





وأضافت أن فريق فيسل كوبي سيعلن قريباً تعاقده رسمياً مع فيرمايلن (33 عاماً)، بعد رفض الأخير عرض زميله السابق ومواطنه فنسان كومباني، الراحل عن مانشستر سيتي للعودة إلى إندرلخت، وتسلم مهمة الإشراف عليه، إلى جانب مهامه كلاعب.





وسيلعب فيرمايلن في الفريق الياباني الى جانب الاسبانيين لاعب الوسط أندريس إنييستا، والمهاجم دافيد فيا، والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، علماً أن النادي الياباني ضم قبل أيام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان العمري.





برشلونة يحسم مصير كوتينيو





كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة برشلونة اخبرت منذ أيام كلا من البرازيلي فيليب كوتينيو ووكيله أنها لا تنوي التخلي عن اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن هذا لا يعني أن إدارة البرسا غير مستعدة لرؤية العروض التي تصل لنجمها البرازيلي.





وأفاد موقع Diario AS الإسباني بأن الشرط الوحيد الذي وضعته إدارة البرسا للتخلي عن كوتينيو هو عدم قبول أي عرض ما لم يتجاوز المبلغ الـ100 مليون يورو.





وأكد الموقع الإسباني أن إدارة البارسا تعتبر أن قبول عرض أقل من 100 مليون يورو للتخلي عن كوتينيو يعتبر أمرا كارثيا يضر كثيرا بمصالحه بعد ما دفعه لضم اللاعب من ليفربول الإنجليزي في 2018، حيث دفع البلوجرانا 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز وبهذا الأمر تعتبر صفقة كوتينيو من أغلى الصفقات التي عقدها البرسا في تاريخه.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن مستقبل كوتينيو في مهب الريح خاصة بسبب سعي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا وهذا بالإضافة إلى شعور كوتينيو بعدم التأقلم مع ناديه خاصة أن علاقته بجماهير البارسا تدهورت كثيرًا وإن كان الجميع يؤكد أن مجيء نيمار يعني فتح أبواب الرحيل على مصراعيها لرحيل كوتينيو.



