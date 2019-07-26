بورصة أمريكا تغلق على ارتقاع قياسي

دفعت نتائج قوية من ألفابت وستاربكس المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع إلى مستويات قياسية مرتفعة يوم الجمعة، مع دعم من بيانات تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي دون المتوقع في الربع الثاني من العام.





وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.2 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة ليصل إلى 27192.18 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 22.19 نقطة أو 0.74 بالمئة مسجلا 3025.86 نقطة، وتقدم ناسداك 91.67 نقطة أو 1.11 بالمئة إلى 8330.21 نقطة.