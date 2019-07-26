والد "النني" يفجر مفاجأة عن هوية الجثة المعثور عليها داخل فيلا نجله
الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:58 م
هدى عبدالرازق
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كشف ناصر النني، والد اللاعب محمد النني، تفاصيل العثور على جثة مجهولة في فيلا لأسرة النني بالغربية.
وأشار "النني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان متوجهًا إلى الفيلا لتجهيزها لتحويلها إلى جمعية خيرية، مضيفًا أنه فور دخوله الفيلا فوجىء بالجثة فأبلغ الشرطة على الفور.
وأوضح أنه تبين أن الجثمان للص كان يسرق الأسلاك الكهربائية من الفيلا، معقبًا: "أنا اتخضيت لما شفت الجثة.. والفيلا مهجورة ومش بنروحها وفاضية"، كاشفا أن نجله سيستمر في الأرسنال.
وأشار "النني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان متوجهًا إلى الفيلا لتجهيزها لتحويلها إلى جمعية خيرية، مضيفًا أنه فور دخوله الفيلا فوجىء بالجثة فأبلغ الشرطة على الفور.
وأوضح أنه تبين أن الجثمان للص كان يسرق الأسلاك الكهربائية من الفيلا، معقبًا: "أنا اتخضيت لما شفت الجثة.. والفيلا مهجورة ومش بنروحها وفاضية"، كاشفا أن نجله سيستمر في الأرسنال.
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