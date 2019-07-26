ترمب: سنمنع القواعد التفضيلية عن الدول التي تعلن نفسها نامية دون حق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن الممثل التجاري الأمريكي سيستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان إجراء تغييرات في منظمة التجارة العالمية بما يمنع الدول التي تعلن نفسها نامية من الاستفادة من بعض القواعد التفضيلية والمرنة من دون مبرر لذلك.





وقال ترامب في مذكرة رسمية "لقد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية من أجل تحفيز وتحسين النمو الاقتصادي ورفع المستويات المعيسية من خلال وضع قواعد تجارة عالمية تقوم على مبادئ الشفافية والانفتاح والقدرة على التنبؤ".





وأضاف "عندما تدعي أغنى الاقتصادات بأنها دول نامية فإنها لا تضر فقط بالاقتصادات المتقدمة الأخرى بل وأيضا بالاقتصادات التي تتطلب حقا معاملة خاصة وتفضيلية".





ورأى انه "لا يمكن أن يستمر هذا التجاهل للالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك التجاهل المحتمل لأي قواعد مستقبلية دون رادع".





وتطرق الى حالة الصين فقال إن "الصين توضح هذه النقطة بشكل مثير للدهشة حيث أن الصين ومنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 واصلت الإصرار على أنها دولة نامية وبالتالي لها الحق في الاستفادة من المرونة في ظل أي قواعد جديدة للمنظمة".





وأكد أن الولايات المتحدة "لم تقبل قط مطالبة الصين بوضعها في مصاف الدول النامية حيث أن كل مؤشر اقتصادي حالي يكذب مطالبتها".





وأشار في المذكرة إلى أن "الصين والعديد من الدول الأخرى واصلت تصنيف نفسها كدول نامية ما أتاح لها التمتع بالمزايا التي تأتي مع هذا الوضع والسعي لالتزامات أضعف من تلك التي تعهد بها أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرون".





ولفتت المذكرة إلى أنه في حال رأى الممثل التجاري الأمريكي في غضون 90 يوما أنه "لم يتم إحراز تقدم كبير" فسيتوقف عن معاملة أي دولة كنامية لأغراض منظمة التجارة العالمية في حال كان تصنيفها غير صحيح وكانت تسعى بشكل غير ملائم للاستفادة من مواطن المرونة في قواعد ومفاوضات منظمة التجارة العالمية وحيثما كان ذلك مناسبا فإنه لن يدعم عضوية أي من هذه الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



