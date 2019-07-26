أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة: مجزرة لاعبين في الريال وحسم صفقة جديدة وبيريز ينهي أحلام زيدان في الصفقة المُنتظرة

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 26 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي الملكي لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- زيدان يعلق على بديل أسينسيو ورحيل نجمي الفريق

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأنه لا يفكر في الوقت الحالي في بديل محتمل لماركو أسينسيو كما رفض التحدث عن احتمالات رحيل جيمس رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد وجاريث بيل إلى الدوري الصيني.

وقال زيدان في تصريحات صحفية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد مساء الجمعة في نيوجرسي بالولايات المتحدة في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية : "تأثرنا جميعا بإصابة أسينسيو، نشعر بالأسف الشديد من أجله، اللاعبون قدموا له الدعم والحب لكنه يعاني من إصابة خطيرة وأتمنى أن يعود أكثر قوة. كانت هناك أمور جيدة في المباراة أمام آرسنال لكن إصابة أسينسيو شكلت أمرا سيئا".

وأضاف : "إصابة اسينسيو ألقت بظلالها على كل شيء في المباراة لكنني لا أفكر الآن بشأن اللاعب الذي سيحل مكانه".

ورفض زيدان الحديث عن الصفقات المحتملة تحديدًا بوجبا وأكد أنهم يعملون مع اللاعبين المتواجدين بالفريق وأنهم بعد المباراة سيعودون إلى مدريد ويفكرون بشأن المباراة الأولى في الدوري.

وعن الرحيل المحتمل لجيمس رودريجيز، اختتم زيدان تصريحاته قائلا : "رودريجيز ؟ إنه أمر يخص النادي وليس بيدي. بيل؟ إنه هنا ولا يزال لاعبا بالفريق".





- نجم توتنهام غاضب من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، عن غضب نجم توتنهام هوتسيبير الدنماركى كريستيان إريكسن من تأخر فريق ريال مدريد فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الإندبندت" الإنجليزية أن كريستيان إيريكسن يرفض ما تفعله إدارة ريال مدريد معه خلال الفترة الحالية من تأخر فى حسم التعاقد معه إنتظاراً منهم لمعرفة موقفهم من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب الأن يتدرب بمفرده ولكنه يفكر فى تجديد تعاقده مع توتنهام للإنتظام معهم إستعداداً للموسم الجديد بعد تأخر الريال فى ضمه.





- ريال مدريد يسعى لضم هدف برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن تمنى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ضم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعب منتخب البرازيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بيريز يتمنى ضم نيمار لسد الفجوة الإعلامية والتسويقية التى تركها البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد رحيله عن مدريد ليوفنتوس الإيطالى.

وأشارت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد يصر على عدم ضم نيمار وهو ما سيتسبب فى خلاف بين زيدان ورئيس مدريد خلال الفترة القادمة.

ويأتى رفض زيدان لنيمار هو أن ليس له مكان فى تكتيك المدرب الفرنسي وأيضاً حتى لا يتعارض مع تواجد ايدين هازارد المنتقل حديثاً من تشيلسي الإنجليزي.





- زيدان يجهز مذبحة بالميرنجي قبل بداية الموسم

ينوي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، التخلص من عدد كبير من اللاعبين داخل صفوفه بالمرحلة المقبلة.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية" أن زيدان، بدأ التجهيز لرحيل ما يقرب من 8 لاعبين دفعة واحدة خلال الانتقالات الجارية.

وتابعت الصحيفة، أن الأوكراني أندريه لورين حارس مرمى الفريق، سيكون أول الضحايا بعد التأكد من بقاء كيلور نافاس، على أن يكون خروجه معارا وليس نهائيا.

وأضافت، أن خيسوس فاييخو مدافع الفريق، تتجه النيه لإعارته رغم الإشاده بمستواه، يعدما طلب ويلفرهامبتون الإنجليزي الحصول على خدماته، كما يتواجد لوكاس فاسكيز، ضمن قائمة الراحلين أيضا رفقة جيميز رودريجيز وماريانو دياز، وبورخا مايورال والذي لا يزال يقرر بشأن مستقبله، وبالطبع جاريث بيل الذي يعيش فترة مشحونة على كافة الأصعدة مع النادي.





- رسميا.. ريال مدريد يضم صفقة جديدة

أعلن نادي ريال سرقسطة، اليوم الجمعة، أنه توصل لاتفاق من أجل انتقال لاعبه ألبيرتو سورو لصفوف ريال مدريد، لكنه سيلعب الموسم القادم بين صفوفه فريقه السابق معارًا.

وبفضل أدائه المتميز بين صفوف الرديف في ريال سرقسطة الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، تم استدعاء اللاعب صاحب العشرين عاما للفريق الأول الذي يدربه إيمانول إيدياكيز، من أجل المشاركة في فترة الإعداد للموسم الماضي.

وفي موسم 2018-2019، خاض سورو، 29 مباراة منها 13 أساسيا وسجل هدفين.

وتوجه ريال سرقسطة بالشكر والتقدير لريال مدريد على سماحه ببقاء اللاعب بين صفوف النادي الموسم القادم على سبيل الإعارة.

ولم يكشف سرقسطة عن قيمة الصفقة، فيما ذكرت صحيفة "ماركا" أنها تصل إلى مليوني ونصف المليون يورو.





- زيدان يصدم بيريز ويرفض انضمام نيمار لريال مدريد

رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، اقتراح فلورنتينو بيريز، رئيس الفريق الملكي، في التعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن بيريز يرغب بقوة في ضم نيمار، لاسيما وأنه يعتبره اللاعب الوحيد القادر على تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إعلاميا، والذي رحل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن محاولة بيريز في التعاقد مع نيمار تسببت في إحداث زلزال داخلي جديد في ريال مدريد بين الرئيس والمدرب زيدان، لاسيما وأن زيزو يرفض ضم نيمار إلى فريقه.

وأكدت الصحيفة، أن زيدان رفض نيمار لعدة أسباب رياضية أبرزها الثقة العمياء التي يضعها زيدان في إيدين هازارد، المنضم حديثًا للفريق، كي لا يتعارض هازارد ونيمار على أرض الملعب، خاصة وأن الثنائي يلعب بشكل أفضل في الجناح الأيسر.





- نجم ريال مدريد السابق مصدوم من المفاجأة الكبرى في الملكي

أبدى خورخي فالدانو، نجم ومدرب ريال مدريد السابق ، استغرابه من طلب جاريث بيل لزين الدين زيدان بعدم اللعب ضد بايرن ميونيخ منذ أيام قليلة.

وقال خورخي فالدانو في تصريحاته التي نقلتها إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: كانت بداية الفريق صعبة قاموا بتنسيق الضغط بشكل سيء للغاية ، كاسميرو ضروري في هذا الفريق.

وعن ملف جاريث بيل ، قال فالدانو: تفاجئت بما حدث مع زيدان وبيل وكانت المفاجأة الكبرى عندما قال زيدان في المؤتمر بأن بيل هو من رفض اللعب ضد بايرن ميونيخ.

وأضاف: أنا لا أفهم كيف أن يقرر اللاعب بنفسه لعب المباراة أو الانسحاب منها.

وتابع: لا يمكنك أن تنسى الست سنوات التي قدمها جاريث بيل مع الفريق وبالتحديد في الاهداف الحاسمة التي قامت بتسجيلها في النهائيات.

وعن أبرز ما يحتاجه الفريق الملكي ، قال فالدانو: الفريق بحاجة إلى لاعب خط وسط، زيدان عازم على التعاقد مع بول بوجبا، لديه الشخصية ومن المهم أن يحتاج الفريق مثل هذه النوعية من اللاعبين.





- تعرف على موعد مباراتي كلاسيكو الأرض للموسم الجديد

تتجه أنظار محبي كرة القدم العالمية نحو إنطلاق الدوريات الأوروبية الكبري من بينها الدورى الإسبانى الشهر القادم لذلك ينتظر الجميع معرفة موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عن موعد غير مؤكد لمباراتى الكلاسيكو فى الموسم المقبل بالدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة أن من الممكن أن يكون موعد المباراة الأولى بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا يوم السابع والعشرين من أكتوبر المقبل، بينما مباراة الإياب على ملعب سانتياجو بيرنابيو ستكون يوم 1 مارس.





رئيس ريال مدريد لـ "زيدان": الصفقة التي تُريدها مُستحيلة!

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد صدمة جديدة من فلورنتينو بيريز بشأن صفقات فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن مصادر مقربة من النادي الملكي أكدت أن بيريز أخبر زيدان في اجتماع سري أن التعاقد مع بول بوجبا أشبه بالمستحيل.

وكان زيدان قد طلب ضرورة التعاقد مع بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد إلا أن النادي الانجليزي متمسك باستمرار لاعبه الفرنسي في صفوف الفريق.

وربطت الصحف الإسبانية اسم الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام بريال مدريد وأنه الخطة "ب" التي سيلجأ لها الملكي حال فشل ضم بوجبا.

وتعاقد ريال مدريد مع 5 صفقات حتى الآن في الميركاتو الصيفي؛ حيثُ تم التعاقد مع إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ورودريجو ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.





