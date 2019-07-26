سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 26-7-2019
الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:25 م
الفجر الاقتصادي
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تحرص "الفجر" على متابعة أسعار العملات في البنوك المصرية بشكل مستمر، واستقر سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، وجاء متوسط أسعار الدرهم مسجلاً نحو 4.49 جنيها للشراء، 4.53 جنيها للبيع.
وإليكم خريطة أسعار الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال الأسبوع الجاري:
سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-7-2019
1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى
1 درهم إماراتى = 4.519 جنية المصري
سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى يوم الاربعاء 24-7-2019
1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى
1 درهم إماراتى = 4.522 جنية المصري
سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى يوم الثلاثاء 23-7-2019
1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى
1 درهم إماراتى = 4.524 جنية المصري
سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 22-7-2019
1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى
1 درهم إماراتى = 4.525 جنية المصري
سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-7-2019
1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى
1 درهم إماراتى = 4.523 جنية المصري
سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-7-2019
1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى
1 درهم إماراتى = 4.518 جنية المصري
شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 26-7-2019، استقرارًا ملحوظًا عند نفس معدلاتها السابقة، وعلى رأسها سعرالدولار مسجلاً ١٦٫٥٤ جم للشراء، ١٦٫٥٤ جم للبيع في البنك الأهلي المصري.
ويمكنكم متابعة حية لأسعار العملات في البنوك المصرية من خلال "الفجر" عبر هذا الرابط
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