سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 26-7-2019

تحرص "الفجر" على متابعة أسعار العملات في البنوك المصرية بشكل مستمر، واستقر سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، وجاء متوسط أسعار الدرهم مسجلاً نحو 4.49 جنيها للشراء، 4.53 جنيها للبيع.





وإليكم خريطة أسعار الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال الأسبوع الجاري:





سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-7-2019

1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى

1 درهم إماراتى = 4.519 جنية المصري





سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى يوم الاربعاء 24-7-2019

1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى

1 درهم إماراتى = 4.522 جنية المصري





سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى يوم الثلاثاء 23-7-2019

1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى

1 درهم إماراتى = 4.524 جنية المصري





سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 22-7-2019

1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى

1 درهم إماراتى = 4.525 جنية المصري





سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-7-2019

1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى

1 درهم إماراتى = 4.523 جنية المصري





سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-7-2019

1 جنية المصري = 0.221 درهم إماراتى

1 درهم إماراتى = 4.518 جنية المصري









شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 26-7-2019، استقرارًا ملحوظًا عند نفس معدلاتها السابقة، وعلى رأسها سعرالدولار مسجلاً ١٦٫٥٤ جم للشراء، ١٦٫٥٤ جم للبيع في البنك الأهلي المصري.







